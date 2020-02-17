Леонард отримав трофей MVP імені Кобі Браянта

Джерело - Чемпіон.
Форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард став володарем трофея MVP імені Кобі Браянта
Гравець у складі команди Леброна Джеймса зумів обіграти команду Янніса Адетокунбо.
Леонард набрав 30 очок, реалізувавши 8 з 14 триочкових, і став найрезультативнішим у складі переможців.
Форвард став першим в історії володарем трофея Kobe Bryant MVP, який названий на честь загиблого Браянта.
Нагадаємо, Команда Леброна виграла Матч всіх зірок НБА.
Раніше, форвард Маямі виграв конкурс данків.