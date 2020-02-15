Зірковий вікенд НБА: Розклад подій

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації розпочинається традиційний NBA All-Star Weekend.
Ніч з суботи на неділю, 15-16 лютого (за київським часом):
02:00 - прес-конференція комісара Адама Сільвера (NBA TV)
03:00 - конкурси (TNT)
- конкурс умінь;
- конкурс триочкових;
- слем-данк контест;
Ніч з неділі на понеділок, 16-17 лютого (за київським часом):
19.00 - обід легенд НБА (NBA TV)
03:00 - 69-й Матч всіх зірок НБА (TNT)
Team captains @chancetherapper & @common headline #RufflesCelebGame rosters for coaches @stephenasmith & @RealMikeWilbon! pic.twitter.com/juQHOpCSF9— 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) February 5, 2020
Нагадаємо, Михайлюк зіграв матч висхідних зірок НБА у кросівках з гербом України.