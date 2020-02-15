Зірковий вікенд НБА: Розклад подій

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації розпочинається традиційний NBA All-Star Weekend.

Ніч з суботи на неділю, 15-16 лютого (за київським часом):

02:00 - прес-конференція комісара Адама Сільвера (NBA TV)

03:00 - конкурси (TNT)

- конкурс умінь;

- конкурс триочкових;

- слем-данк контест;

Ніч з неділі на понеділок, 16-17 лютого (за київським часом):

19.00 - обід легенд НБА (NBA TV)

03:00 - 69-й Матч всіх зірок НБА (TNT)

Нагадаємо, Михайлюк зіграв матч висхідних зірок НБА у кросівках з гербом України.