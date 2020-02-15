Михайлюк зіграв матч висхідних зірок НБА у кросівках з гербом України

Джерело - Чемпіон.
Захисник Детройт Пістонс Святослав Михайлюк став другим українцем в історії, який взяв участь у Матчі висхідних зірок НБА.
Напередодні поєдинку Свят показав кросівки, в яких зіграв в матчі. На кросівки Михайлюк наніс логотип свого першого клубу Черкаських Мавп, герб України і лого команди університету Канзас Джейхоукс, в складі якого відіграв чотири сезони в NCAA.
The World Teams’ @Sviat_10 shows off his Nike Zoom Freak 1s! #NBAKicks pic.twitter.com/VHFF8xq8Ii— NBA KICKS (@NBAKicks) February 15, 2020
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua