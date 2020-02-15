Михайлюк зіграв матч висхідних зірок НБА у кросівках з гербом України

Джерело - Чемпіон.

Захисник Детройт Пістонс Святослав Михайлюк став другим українцем в історії, який взяв участь у Матчі висхідних зірок НБА.

Напередодні поєдинку Свят показав кросівки, в яких зіграв в матчі. На кросівки Михайлюк наніс логотип свого першого клубу Черкаських Мавп, герб України і лого команди університету Канзас Джейхоукс, в складі якого відіграв чотири сезони в NCAA.

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