 Одеса дотиснула Миколаїв у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Чемпіон спільно з УХЛ провів Тренування із зіркою у Полтаві
Сьогодні 17:45 238
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Сьогодні 17:12 13967
Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу
Сьогодні 17:04 1485
Акобія виграла медаль чемпіонату Європи
Вчора 21:54 474
Ткач перемогла росіянку та стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби
Вчора 21:21 1244
Чемпіонат світу з біатлону 2020 в Антгольці: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 21:00 4552
Манчестер Сіті дискваліфікували з Ліги чемпіонів
Вчора 20:43 4951
Динамо звернулося у поліцію через публікацію статті у ЗМІ
Вчора 19:48 1424
Гірн назвав дату бою Усик - Чісора
Вчора 19:28 1908
Підручний та Прима побіжать спринт на чемпіонаті світу
Вчора 19:12 743
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:28 Футбол ПСЖ втратив перемогу над Ам'єном у Лізі 1 після неймовірного камбеку 102
20:03 Гандбол Вардар розгромив Мотор у Лізі чемпіонів 162
19:54 Хокей. УХЛ Крижані Вовки обіграли Білий Барс у регулярному чемпіонаті 96
19:43 Баскетбол Одеса дотиснула Миколаїв у Суперлізі 119
19:28 Футбол Дніпро-1 поступився Кайрату у контрольному матчі 232
19:10 Біатлон Журавок здобула бронзу на Кубку IBU 267
18:59 Футбол Барселона мінімально обіграла Хетафе у 24 турі Ла-Ліги 135
18:46 Хокей. УХЛ Кременчук драматично поступився Донбасу у регулярному чемпіонаті 217
18:28 Футбол Лейпциг розгромив Вердер, Вольфсбург обіграв Гоффенгайм. Результати 22 туру Бундесліги 152
18:06 Футбол Динамо розібралося із Динамо Тбілісі у контрольному матчі 1003
17:56 Футбол Лечче із Шаховим обіграло СПАЛ у 24 турі Серії А 198
17:45 Хокей. УХЛ Чемпіон спільно з УХЛ провів Тренування із зіркою у Полтаві 238
17:26 Футбол Додо та Майкон повернулися у розташування Шахтаря 733
17:21 Блог Падіння Підручного у спринті на чемпіонаті світу 560
17:12 Біатлон Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється) 13967
17:04 Біатлон Підручний втратив медаль у спринті чемпіонату світу 1485
16:45 Баскетбол Дніпро вдруге розібрався із Харківськими Соколами у Суперлізі 144
16:25 Футбол Бернлі переміг Саутгемптон у 26 турі АПЛ 131
16:04 Футбол Майорка здобула мінімальну перемогу над Алавесом у 24 турі Ла-Ліги 153
15:45 Теніс Цуренко вийшла до фіналу турніру в Єгипті 472
15:35 Футбол Лінарес: Ломаченко хоче провести реванш зі мною 442
15:14 Футбол Рамос хоче продовжити контракт з Реалом до 2023 року 167
14:56 Пряма трансляція Барселона - Хетафе: онлайн-трансляція матчу 24 туру чемпіонату Іспанії. LIVE 632
14:47 Футбол Миколенко - 4-й найдорожчий лівий захисник до 21 року в світі 890
14:24 Футбол Бенітес перебуває на карантині через епідемію коронавірусу 261

Одеса дотиснула Миколаїв у Суперлізі

Сьогодні 19:43 119 0
Брюс Мессі став героєм матчу
Одеса дотиснула Миколаїв у Суперлізі
#Одеса, #Миколаїв, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Одеса приймала Миколаїв.

Господарі майданчика змогли дотиснути суперників в останній чверті. найкращий гравець січня, Брюс Мессі, став рятівником Одеси. Він увімкнув максимальну передачу і набрав 14 очок за одну 10-хвилинку.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

15 лютого

Одеса — Миколаїв 77:74 (20:17, 23:19, 13:21, 21:17)

Нагадаємо, Дніпро вдруге розібрався із Харківськими Соколами у Суперлізі.

Раніше, Мессі став найкращим гравцем української Суперліги.

Коментарі ()