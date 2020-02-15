Одеса дотиснула Миколаїв у Суперлізі

Брюс Мессі став героєм матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Одеса приймала Миколаїв.

Господарі майданчика змогли дотиснути суперників в останній чверті. найкращий гравець січня, Брюс Мессі, став рятівником Одеси. Він увімкнув максимальну передачу і набрав 14 очок за одну 10-хвилинку.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

15 лютого

Одеса — Миколаїв 77:74 (20:17, 23:19, 13:21, 21:17)

Нагадаємо, Дніпро вдруге розібрався із Харківськими Соколами у Суперлізі.

Раніше, Мессі став найкращим гравцем української Суперліги.