Михайлюк підтвердив участь у зірковому вікенді НБА

Святослав залікував травму і готовий зіграти в Чикаго

Участь Станіслава Михайлюка у зірковому вікенді НБА була під питанням через недавню травму стегна, але українець повернувся і готовий взяти у цьому заході.

Про це захисник заявив в інтерв'ю The Detroit News.

"Поради по матчу? Ні, ще не отримував. Може бути, вони будуть пізніше. Я відчуваю, що мені просто потрібно вийти на майданчик і повеселитися. Для мене велика честь і благословення бути тут. Я буду насолоджуватися цим і налагоджувати зв'язки. Травма? У баскетболі таке трапляється. Добре, що вона була несерйозною. Це дало мені трохи відпочинку", - сказав Михайлюк.

Українець пропустив п'ять матчів і повернувся на майданчик в сьогоднішній грі проти Орландо.

Святослав Михайлюк у своєму другому сезоні в НБА в середньому за гру набирає по 8,9 очка, 1,7 підбирання і 1,6 передачі.

Нагадаємо, Даллас переміг Сакраменто.