 Даллас переміг Сакраменто, Юта здолала Маямі. Результати матчів НБА. ВІДЕО | Баскетбол | Champion.com.ua
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Даллас переміг Сакраменто, Юта здолала Маямі. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:11 97 0
У НБА було зіграно 11 матчів
Даллас переміг Сакраменто, Юта здолала Маямі. Результати матчів НБА
#Юта, #НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

У матчі з Орландо взяв участь 22-річний український баскетболіст Детройта Святослав Михайлюк. Українець провів на майданчику 18 хвилин, набрав 8 очок і зробив 3 підбирання.

НБА. Регулярний чемпіонат
13 лютого

Клівленд - Атланта 127:105 (33:19, 32:29, 33:32, 29:25)

Орландо - Детройт 116:112 OT (32:20, 27:35, 28:26, 21:27, 8:4)

Індіана - Мілуокі 118:111 (34:20, 34:25, 14:26, 36:40)

Бруклін - Торонто 101:91 (23:19, 29:21, 23:25, 26:26)

Нью-Йорк - Вашингтон 96:114 (24:25, 26:21, 23:31, 23:37)

Міннесота - Шарлотт 108:115 (36:28, 30:22, 21:31, 21:34)

Мемфіс - Портленд 111:104 (31:27, 36:36, 25:19, 19:22)

Даллас - Сакраменто 130:111 (32:28, 31:24, 33:25, 34:34)

Юта - Маямі 116:101 (25:28, 22:24, 32:22, 37:27)

Фінікс - Голден Стэйт 112:106 (34:24, 24:26, 29:26, 25:30)

Денвер - Лейкерс 116:120 ОВ (31:23, 24:38, 32:23, 24:27, 5:9)

Раніше, Орландо переміг Атланту.

Нагадаємо, Лень залишив свій номер у Сакраменто.

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