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Орландо переміг Атланту, Бруклін здолав Індіану. Результати матчів НБА

Сьогодні 10:25 107 0
У НБА було зіграно 9 матчів
Орландо переміг Атланту, Бруклін здолав Індіану. Результати матчів НБА
#НБА, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат
11 лютого

Індіана - Бруклін 105:106 (28:30, 20:21, 32:26, 25:29)

Детройт - Шарлотт 76:87 (11:21, 26:26, 22:19, 17:21)

Орландо - Атланта 135:126 (22:28, 34:33, 37:35, 42:30)

Торонто - Міннесота 137:126 (40:36, 34:39, 32:19, 31:32)

Мілуокі - Сакраменто 123:111 (38:24, 19:34, 31:32, 35:21)

Даллас - Юта 119:123 (24:32, 26:39, 34:29, 35:23)

Денвер - Сан-Антоніо 127:120 (30:40, 23:27, 36:26, 38:27)

Лейкерс - Фінікс 125:100 (31:30, 30:22, 29:23, 35:25)

Голден Стейт - Маямі 101:113 (20:24, 23:38, 32:21, 26:30)

Нагадаємо, Лень залишив свій номер у Сакраменто.

Раніше повідомлялося, що Михайлюк візьме участь у зірковому вікенді НБА.

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