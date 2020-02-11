Суперліга Паріматч: Дніпро отримає шанс очолити турнірну таблицю

Майбутній ігровий тиждень в Суперлізі Паріматч принесе уболівальникам нову серію протистояння найсильніших команд чемпіонату за лідерство в таблиці.

Одна з головних битв за турнірні очки відбудеться в Києві, де підопічні Айнарса Багатскіса прийматимуть Прометей. Перемога однаково потрібна обом команда. Київ-Баскет необхідно не відставати від трійки лідерів, а Прометею - утриматися на першому місці. Нагадаємо, що раніше кияни повернулися з Кам'янського впевнено обігравши там новачка Суперліги Паріматч.

Відмінна можливість піднятися на перше місце буде у Дніпра, який відстає від лідера всього на один заліковий пункт. Дніпряни проведуть на цьому тижні відразу два матчі, тоді як їхні суперники лише по одному. При цьому підопічних Дениса Журавльова зустрінуться (на виїзді та вдома) з аутсайдерами Суперліги Паріматч Харківськими Соколами. У цьому сезоні команди вже один раз грали і тоді Дніпро здобув розгромну перемогу 95:57. Відтоді харків'яни, звичайно, додали, але відібрати очки в одного з претендентів на чемпіонство все одно буде непросто. Що ж стосується чинного чемпіона, Хіміка, то команда вдома прийме Миколаїв, якому в минулому році жодного разу не програла.

Айнарс Багатскіс, головний тренер БК Київ-Баскет: