Бруклін знищив Голден Стейт, перемоги Бостона та Детройта. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
06 лютого
Бостон - Орландо 116:100 (32:24, 25:32, 30:24, 29:20)
Бруклін - Голден Стейт 129:88 (40:25, 28:22, 27:17, 34:24)
Детройт - Фінікс 116:108 (38:31, 26:30, 25:25, 27:22)
Торонто - Індіана 119:118 (30:20, 18:43, 34:23, 37:32)
Міннесота - Атланта 120:127 (24:36, 32:28, 21:32, 43:31)
Оклахома - Клівленд 109:103 (29:28, 32:25, 23:28, 25:22)
Даллас - Мемфіс 107:121 (32:31, 24:28, 22:41, 29:21)
Юта - Денвер 95:98 (32:25, 25:24, 18:23, 20:26)
Лос-Анджелес Кліпперс - Маямі 128:111 (25:23, 30:35, 37:22, 36:31)
Раніше, Х'юстон розібрався із Новим Орлеаном.
Також, Михайлюк через травму пропустив матч Детройта.