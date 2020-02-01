 Вандали понівечили стіну пам'яті Браянта | Баскетбол | Champion.com.ua
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Вандали понівечили стіну пам'яті Браянта

Сьогодні 09:50 327 0
Вандали понівечили стіну пам'яті Браянта
#Браянт

Джерело - Чемпіон.

Стіна пам'яті про легенду баскетболу Кобі Браянта і його дочки Джанни в Остіні, була розмальована невідомими вандалами.

  Важливо: Дружина Браянта вперше прокоментувала загибель чоловіка та доньки

"Ґвалтівник", - написано балончиком на малюнку.

Варто відзначити, що у 2003 році проти Браянта були висунуті звинувачення в зґвалтуванні 19-річної працівниці готелю в Колорадо.

Однак вже зовсім скоро спортсмена виправдали.

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