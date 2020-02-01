Джерело - Чемпіон.
Стіна пам'яті про легенду баскетболу Кобі Браянта і його дочки Джанни в Остіні, була розмальована невідомими вандалами.
Важливо: Дружина Браянта вперше прокоментувала загибель чоловіка та доньки
"Ґвалтівник", - написано балончиком на малюнку.
'Rapist' scrawled on Kobe Bryant mural in the wake of tragic helicopter crashhttps://t.co/3bBNVRGD0V— Sun Sport (@SunSport) January 31, 2020
Варто відзначити, що у 2003 році проти Браянта були висунуті звинувачення в зґвалтуванні 19-річної працівниці готелю в Колорадо.
Однак вже зовсім скоро спортсмена виправдали.