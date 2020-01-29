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Київ-Баскет зазнав розгромної поразки у Кубку Європи ФІБА

Сьогодні 21:28 275 0
Київ-Баскет зазнав першої поразки у другому груповому раунді Кубка Європи
Київ-Баскет зазнав розгромної поразки у Кубку Європи ФІБА
#Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет у матчі 5-го туру другого групового раунду Кубка Європи FIBA на виїзді зустрічався проти аутсайдера квартету К угорського Кьорменда.

Українські баскетболісти не змогли нічого протиставити господарям майданчика, зумівши зібратися лише заключній десятихвилинці,

Команда Айнарса Багатскіса зазнала першої поразки у другому груповому раунді Кубка Європи, несподівано поступившись Кьорменду з рахунком 74:96.

Доля першого місця у групі К у будь-якому разі вирішуватиметься у заключному матчі між Київ-Баскетом та Вентспілсом.

Кубок Європи

Другий етап. Група К

5 тур, 29 січня

Кьорменд - Київ-Баскет 96:74 (33:13, 27:19, 23:20, 13:22)

Нагадаємо, Київ-Баскет переміг Зволле і достроково вийшов у плей-оф Кубка Європи ФІБА.

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