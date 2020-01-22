Київ-Баскет переміг Зволле і достроково вийшов у плей-оф Кубка Європи ФІБА

Кияни здобули четверту перемогу у чотирьох турах

Джерело - Чемпіон.

У матчі туру другого етапу Кубка Європи Київ-Баскет приймав нідерландський Зволле.

Вже у першій чверті матчу клас киян дався взнаки - господарі забезпечили собі 18 очок переваги. Далі господарі втримали переможний рахунок.

Для киян це вже четверта перемога у чотирьох матчах групи К. Зволле після чотирьох зіграних турів не здобуло жодної перемоги.

У 5-му турі 29 січня Київ-Баскет на виїзді зіграє з Кермендом.

Кубок Європи

Другий етап. Група К

4 тур, 22 січня

Київ-Баскет - Зволле 89:76 (31:13, 17:21, 28:16, 13:26)

Раніше, Прометей переграв Миколаїв.

Нагадаємо, Дніпро обіграв Черкаські Мавпи.