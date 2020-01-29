Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації був зіграний черговий матч регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
29 січня
Філадельфія – Голден Стейт 115:104 (26:27, 33:27, 27:28, 29:22)
Шарлотт – Нью-Йорк 97:92 (15:26, 32:24, 21:16, 29:26)
Маямі – Бостон 101:109 (28:36, 20:17, 28:27, 25:29)
Клівленд – Новий Орлеан 111:125 (34:40, 31:34, 25:30, 21:21)
Мілуокі – Вашингтон 151:131 (42:28, 46:35, 29:41, 34:27)
Мемфіс – Денвер 104:96 (31:18, 32:32, 19:16, 22:30)
Даллас – Фінікс 104:133 (19:32, 36:28, 22:48, 27:25)
Торонто – Атланта 130:114 (33:23, 35:33, 29:27, 33:31)
Раніше, Піттсбург обіграв Бостон.
Нагадаємо, Чикаго впевнено переграло Торонто.