Миколаїв підписав американського нападника

Миколаїв підсилив атаку

Джерело - МБК Миколаїв.

Миколаїв підписав контракт з американським важким форвардом Райаном Андерсоном.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

27-річний гравець має зріст 206 см і вага 107 кг. Поточний сезон розпочав у складі люксембурзького Дюделанжа, де відіграв 5 матчів, набираючи 25.6 очка (46% з гри, 29.4% триочкові), роблячи 18.4 підбирання, 2.4 передачі та 1 блок-шот.

Минулий сезон він провів у фарм-клубі Юти Джаз Делавеар Блю Коатс, в складі якого відіграв 37 матчів, набирав 7.6 очка (48.5% з гри, 19.4% триочкові), робив 8.6 підбору і 1.2 передачі, проводячи на майданчику в середньому по 18.3 хвилини.

Раніше, екс-гравець Азовмашу помер у віці 40 років.