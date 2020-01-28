 Миколаїв підписав американського нападника | Баскетбол | Champion.com.ua
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Миколаїв підписав американського нападника

Сьогодні 16:33 157 0
Миколаїв підсилив атаку
Миколаїв підписав американського нападника
#Миколаїв

Джерело - МБК Миколаїв.

Миколаїв підписав контракт з американським важким форвардом Райаном Андерсоном.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

27-річний гравець має зріст 206 см і вага 107 кг. Поточний сезон розпочав у складі люксембурзького Дюделанжа, де відіграв 5 матчів, набираючи 25.6 очка (46% з гри, 29.4% триочкові), роблячи 18.4 підбирання, 2.4 передачі та 1 блок-шот.

Минулий сезон він провів у фарм-клубі Юти Джаз Делавеар Блю Коатс, в складі якого відіграв 37 матчів, набирав 7.6 очка (48.5% з гри, 19.4% триочкові), робив 8.6 підбору і 1.2 передачі, проводячи на майданчику в середньому по 18.3 хвилини.

Раніше, екс-гравець Азовмашу помер у віці 40 років. 

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