Екс-гравець Азовмашу помер у віці 40 років

Подробиці смерті баскетболіста невідомі

Колишній гравець маріупольського Азовмашу, Мемфіса, Орландо і інших команд НБА Роберт Арчібальд помер у віці 39 років.

Про це повідомляє The News Gazette.

Подробиці смерті відомого баскетболіста поки залишаються невідомими.

"Він був тим хлопцем, який прийшов в баскетбол і з кожним роком ставав все краще і краще. Ще рік тому він був у чудовій формі", - написав оглядач The News Gazette Лорен Тейт.

Роберт Арчібальд виступав за український Азовмаш з 2007 до 2008 року. За команду з Маріуполя шотландець провів 18 матчів.

Останньою командою Роберта значиться іспанська Сарагоса. У сезоні-2011/12 він зіграв 24 гри.

Раніше, помер один з найвпливовіших спортивних функціонерів в історії.