Помер один з найвпливовіших спортивних функціонерів в історії

Джерело - Чемпіон.

Напередодні, 1 січня, на 78 році життя перестало битися серце колишній комісіонер НБА Девід Стерн.

Про це повідомили у прес-службі асоціації.

Два тижні тому Стер переніс крововилив у мозок.

Девід Стерн працював комісіонером НБА з 19984 по 2014 роки. За цей час ліга, яка знаходилися на межі банкрутства, стала другою за популярністю в США, а також однією з найбільш прибуткових спортивнеих організацій в історії спорту.

Нагадаємо, лідера Голден Стейт Ворріорз Стефа Каррі було визнано найкращим гравцем десятиліття в НБА.