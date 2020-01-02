Помер один з найвпливовіших спортивних функціонерів в історії

Джерело - Чемпіон.
Напередодні, 1 січня, на 78 році життя перестало битися серце колишній комісіонер НБА Девід Стерн.
Про це повідомили у прес-службі асоціації.
Два тижні тому Стер переніс крововилив у мозок.
Девід Стерн працював комісіонером НБА з 19984 по 2014 роки. За цей час ліга, яка знаходилися на межі банкрутства, стала другою за популярністю в США, а також однією з найбільш прибуткових спортивнеих організацій в історії спорту.
January 1, 2020
Нагадаємо, лідера Голден Стейт Ворріорз Стефа Каррі було визнано найкращим гравцем десятиліття в НБА.