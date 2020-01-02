 Помер один з найвпливовіших спортивних функціонерів в історії Девід Стерн | Баскетбол | Champion.com.ua
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Помер один з найвпливовіших спортивних функціонерів в історії

Сьогодні 01:10 64 0
Помер один з найвпливовіших спортивних функціонерів в історії

Джерело - Чемпіон.

Напередодні, 1 січня, на 78 році життя перестало битися серце колишній комісіонер НБА Девід Стерн.

Про це повідомили у прес-службі асоціації.

Два тижні тому Стер переніс крововилив у мозок. 

Девід Стерн працював комісіонером НБА з 19984 по 2014 роки. За цей час ліга, яка знаходилися на межі банкрутства, стала другою за популярністю в США, а також однією з найбільш прибуткових спортивнеих організацій в історії спорту.

Нагадаємо, лідера Голден Стейт Ворріорз Стефа Каррі було визнано найкращим гравцем десятиліття в НБА.

 

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