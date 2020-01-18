Одеса створила сенсацію у Суперлізі

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 18 січня, Одеса у рамках регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч приймала Хімік із Южного.

Господарі майданчика активно розпочали матч, що дозволило їм із 12 очками переваги піти на велику перерву.

У другій половині гри Хімік зміг вирівняти гру. Зокрема в останній чверті гри в Одесі гості скоротили різницю в рахунку лише до трьох балів за 50 секунд до завершення гри, але, вдача на останніх секундах була на стороні госопдарів, які довели матч до перемоги.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

18 січня

Одеса – Хімік 74:68 (22:18, 23:15, 18:17, 11:18)

Раніше, Дніпро обіграв Черкаські Мавпи.

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