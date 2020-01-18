Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
18 січня
Торонто - Вашингтон 140:111 (38:26, 27:25, 35:25, 40:35)
Філадельфія - Чикаго 100:89 (21:24, 25:23, 35:24, 19:18)
Індіана - Міннесота 116:114 (32:26, 35:35, 32:32, 17:21)
Оклахома-Сіті - Маямі 108:115 (26:40, 21:21, 31:31, 30:23)
Мемфіс - Клівленд 113:109 (27:25, 27:31, 38:20, 21:33)
Сан-Антоніо - Атланта 120:121 (27:29, 31:38, 41:21, 21:33)
Даллас - Портленд 120:112 (38:37, 34:26, 26:26, 22:23)
Нагадаємо, Фінікс переміг Нью-Йорк.