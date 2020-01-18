 Атланта без Леня вирвала перемогу у Сан-Антоніо. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ястремська поступилася Барті у фіналі Adelaide International
Сьогодні 09:49 894
Кубок світу. Чоловіча естафета 4х10 км: Онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 12:45 3683 2
Маямі обіграв Оклахому, Атланта без Леня вирвала перемогу у Сан-Антоніо. Результати матчів НБА
Сьогодні 10:37 258
Кіченок і Мірза стали чемпіонками парного турніру у Горбарті
Сьогодні 09:56 571
Конор Мак-Грегор - Дональд Серроне: анонс і прогноз на бій UFC 246
Вчора 22:41 468
Розгляд справи Бєсєдіна перенесли – журналіст
Вчора 22:38 767
Сікорський: Коли Шевченко з Усиком їздили в Росію - такого хайпу не було
Вчора 21:34 1744
Україна із Підручним побіжить естафету на Кубку світу
Вчора 19:56 1064 1
Підгрушна покинула табір жіночої збірної України
Вчора 19:27 3844
Збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу
Вчора 16:41 1766
Блоги
Збірна України U-21 - вся правда про команду і майбутніх зірок УПЛ - Трендець
Збірна України U-21 - вся правда про команду і майбутніх зірок УПЛ - Трендець Valeriy Ruchka
14.01.2020 15:12 703
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах Valeriy Ruchka
14.01.2020 12:17 3765 6
Найсмішніший буліт у вашому житті. Дивовижний фейл суперзірки НХЛ
Найсмішніший буліт у вашому житті. Дивовижний фейл суперзірки НХЛ Valeriy Ruchka
14.01.2020 12:00 3012 1
​​Пляжну шизу від фанатів Динамо визнали одним з найкращих перформансів 2019 року
​​Пляжну шизу від фанатів Динамо визнали одним з найкращих перформансів 2019 року Valeriy Ruchka
14.01.2020 11:30 660
Петряк забив курйозний гол за МОЛ Фехервар
Петряк забив курйозний гол за МОЛ Фехервар Valeriy Ruchka
14.01.2020 10:11 737
Син Мессі забив перший гол за Барселону
Син Мессі забив перший гол за Барселону Valeriy Ruchka
13.01.2020 19:55 2254 1
Фуркад захопив вершину. Біатлонні підсумки від Старгород Спорт
Фуркад захопив вершину. Біатлонні підсумки від Старгород Спорт Valeriy Ruchka
13.01.2020 18:09 1552 1
Чому Кріштіану Роналду так дивно святкує голи?
Чому Кріштіану Роналду так дивно святкує голи? Valeriy Ruchka
13.01.2020 15:04 2364
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів Андрій Твердохліб
13.01.2020 11:52 2477 2
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
13.01.2020 10:45 2496
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:43 Футбол Ворскла переглядає гравця, який з 2015 грав у чемпіонаті Росії 165
13:33 Футбол Джан зацікавив Мілан 101
13:14 Навколо спорту Беленюк: Необхідно відновити діяльність окремого міністерства спорту 76
12:47 Теніс Ястремська - Барті: відеоогляд фінального матчу в Аделаїді 228
12:45 Біатлон Кубок світу. Чоловіча естафета 4х10 км: Онлайн-трансляція. LIVE 3683 2
12:37 Біатлон Ткаленко завоював срібло в гонці переслідування на Кубку IBU 363
12:16 Футбол ПСЖ готовий перебити пропозицію Манчестер Юнайтед по Кулібалі 126
11:55 Теніс Ястремська: Це не перемога, тільки початок 470
11:33 Баскетбол НБА вирішила відкласти голосування з приводу змін в календарі 157
11:14 Навколо спорту Зеленський: Деякі міністерства повинні бути розділені 520
10:58 Футбол Спортдир Ов'єдо: Лунін хоче бути найкращим воротарем 262
10:42 Футбол Арсенал погодив з Курзавою 5-річний контракт 351
10:37 Баскетбол Маямі обіграв Оклахому, Атланта без Леня вирвала перемогу у Сан-Антоніо. Результати матчів НБА 258
10:14 Футбол Шахтар зацікавлений в спортдиректорі Фіорентини Праде 335
09:56 Теніс Кіченок і Мірза стали чемпіонками парного турніру у Горбарті 571
09:49 Теніс Ястремська поступилася Барті у фіналі Adelaide International 894
09:33 Бокс Вайлдер: Якщо впаду у бою з Ф'юрі, то завершу кар'єру 290
09:15 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Крістал Пелес: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE 179
09:14 Біатлон Росіянка грубо порушила правила на естафеті Кубка світу 2989
09:05 Теніс Ястремська програла перший сет Барті в фіналі Adelaide International - Premier 885
09:00 Пряма трансляція Ястремська - Барті: онлайн-трансляція фіналу Adelaide International - Premier. LIVE 5562
08:55 Футбол Гнабрі тренується в загальній групі Баварії 124
08:35 Футбол Гвардіола: Якщо мене не звільнять, то сам я не піду з Манчестер Сіті 305
17 Січня 2020
23:55 Футбол Хетафе розгромив Леганес у 20 турі Ла-Ліги 212
23:41 Футбол Янг перейшов у Інтер 381

Маямі обіграв Оклахому, Атланта без Леня вирвала перемогу у Сан-Антоніо. Результати матчів НБА

Сьогодні 10:37 258 0
Торонто розгромив Вашингтон
Маямі обіграв Оклахому, Атланта без Леня вирвала перемогу у Сан-Антоніо. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат
18 січня

Торонто - Вашингтон 140:111 (38:26, 27:25, 35:25, 40:35)

Філадельфія - Чикаго 100:89 (21:24, 25:23, 35:24, 19:18)

Індіана - Міннесота 116:114 (32:26, 35:35, 32:32, 17:21)

Оклахома-Сіті - Маямі 108:115 (26:40, 21:21, 31:31, 30:23)

Мемфіс - Клівленд 113:109 (27:25, 27:31, 38:20, 21:33)

Сан-Антоніо - Атланта 120:121 (27:29, 31:38, 41:21, 21:33)

Даллас - Портленд 120:112 (38:37, 34:26, 26:26, 22:23)

Нагадаємо, Фінікс переміг Нью-Йорк.

Коментарі ()