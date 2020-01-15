Прометей розірве контракт з лідером через порушення дисципліни

Клуб шукає заміну Калпепперу

Клуб української баскетбольної Суперліги Прометей розірве контракт з американцем Ренді Калпеппером.

Про це повідомляє Планета баскетболу.

Причиною розставання є постійні дисциплінарні порушення з боку американця.

Клуб вже знаходиться в пошуку нового легіонера, який здатний підсилити задню лінію команди.

30-річний Калпеппер зіграв за Прометей 12 матчів у Суперлізі. Американець набирав 20,8 очка + 4,6 передачі в середньому за гру.

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