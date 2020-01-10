Київ-Баскет вдома переміг Миколаїв у Суперлізі

Миколаївці провалили третю чверть матчу

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Київ-Баскет зустрічався з БК Миколаїв.

У перших двох чвертях гості здобули 7 очок переваги. Але у третій чверті ця перевага досить швидко зникла. Київська команда з різницею аж у 18 очок перемогла. Після провальної чверті миколаївці старалися у четвертій відігратися, але все ж Київ-Баскет втримав переможний рахунок.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

10 січня

Київ-Баскет - Миколаїв 96:91 (22:23, 17:23, 35:17, 22:28)

Раніше, Одеса вдома програла Дніпру.

Нагадаємо, Хімік знищив Харківських Соколів у Суперлізі.