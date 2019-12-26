Прометей підписав колишнього лідера Київ-Баскета

Крік став гравцем дебютанта Суперліги

Джерело - ФБУ.

Американський захисник Моріс Крік, який виступав у минулому сезоні в складі столичного Київ-Баскета, продовжить кар'єру у Прометеї.

Про це повідомив офіційний сайт клубу з Кам'янського.

Крік відіграв за київський клуб повний сезон, завоювавши срібло Суперліги Парі-Матч. Виступаючи за Київ-Баскет, американець набирав 16.7 очка, робив 3.7 підбирання і 3.6 передачі, проводячи на майданчику в середньому по 27 хвилин.

Влітку Крік побував на трай-ауті в італійському Канту, після чого продовжив кар'єру в складі Маккабі Ход Хашарон, який представляє другий за силою дивізіон Ізраїлю. У складі ізраїльського клубу Крік набирав 22.4 очка, робив 4.0 передачі та 3.4 підбирання в середньому за 33.2 хвилини за гру.

Нагадаємо, Київ-Баскет перегляне розігруючого з Канади.

Раніше, Київ-Баскет вирвав перемогу у Кубку Європи ФІБА.