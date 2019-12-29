Чикаго знищив Атланту, Мілуокі здолало Орландо. Результати матчів НБА

У НБА зіграно 14 матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

Атланта зазнала поразки, українець Лень набрав 10 очок.

НБА. Регулярний чемпіонат

29 грудня

Денвер – Мемфіс 119:110 (26:11, 24:28, 32:29, 37:42)

Новий Орлеан – Індіана 120:98 (19:32, 29:13, 38:23, 34:30)

Бостон – Торонто 97:113 (25:36, 29:23, 25:30, 18:24)

Маямі – Філадельфія 117:116 OT (28:33, 26:26, 31:20, 23:29, 9:8)

Вашингтон – Нью-Йорк 100:107 (23:33, 35:26, 20:27, 22:21)

Чикаго – Атланта 116:81 (35:19, 29:24, 19:22, 33:16)

Міннесота – Клівленд 88:94 (21:27, 22:22, 17:18, 28:27)

Х'юстон – Бруклін 108:98 (42:20, 21:34, 25:25, 20:19)

Голден Стейт – Даллас 121:141 (41:41, 33:31, 24:45, 23:24)

Портленд – Лейкерс 120:128 (32:34, 32:37, 31:32, 25:25)

Кліпперс – Юта 107:120 (32:22, 31:39, 29:32, 15:27)

Сан-Антоніо – Детройт 136:109 (30:28, 29:27, 42:25, 35:29)

Мілуокі – Орландо 111:100 (37:25, 19:21, 22:28, 33:26)

Сакраменто – Фінікс 110:112 (30:31, 19:28, 28:22, 33:31)

Нагадаємо, Детройт із Михайлюком розгромив Вашингтон.

Раніше, Лень набрав 20-очковий дабл-дабл за 26 хвилин з Брукліном.