Київ-Баскет перегляне розігруючого з Канади

Віце-чемпіон Суперліги запросив легіонера на перегляд

Джерело - Чемпіон.

На тимчасовій основі до Київ-Баскета приєднався канадський розігруючий Марек Классен.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Перегляд Классена триватиме до 10 січня, після чого головний тренер Київ-Баскета Айнарс Багатскіс спільно з керівництвом клубу прийме рішення щодо повноцінного контракту для 27-річного гравця.

Классен у минулому сезоні виступав у Канаді (Фрейзер Веллі Бендітс) і засвітився в другому дивізіоні чемпіонату Туреччини (Сокар Петкімспор).

Всього в сезоні 2018-2019 новачок Київ-Баскета відіграв 47 матчів, набираючи в середньому за гру по 12,3 очка, 3,1 підбирання і 6,0 передачі.

Нагадаємо, Київ-Баскет вирвав перемогу у Кубку Європи ФІБА.

Раніше, Лень травмувався у матчі проти Клівленда.