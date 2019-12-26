 Багатскіс: Ми втомилися від Дніпра | Баскетбол | Champion.com.ua
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Багатскіс: Ми втомилися від Дніпра

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Багатскіс: Ми втомилися від Дніпра
#Київ-Баскет, #Дніпро, #Суперліга

Джерело - kyiv-basket.com.ua.

Київ-Баскет спробує здивувати Дніпро у матчі Суперліги.

Про це розповів головний тренер киян Айнарс Багатскіс.

"Для нас усі матчі принципові. У професійного спортсмена має бути почуття гідності у ставленні до свого клубу, до вболівальників. Дніпро? Можна навіть сказати, що ми втомилися від них – бо у першій частині сезону вже тричі з ними зустрічалися. Фактично немає секретів що у них, що в нас. Звісно, спробуємо їх здивувати дрібницями, а так знайомий суперник, принципова боротьба.

Зараз ми працюємо у такому режимі, коли найголовніше – не зробити надто багато. Бо якщо ми протягом п’яти днів проводимо три гри, то відпочинок я теж називаю частиною тренування. Головне, щоб ми вийшли з тверезою головою, щоб контролювали себе, свої дії на майданчику, свої емоції. Тоді буде все гаразд, тоді є шанс на вдалу гру", - розповів Багатскіс.

Київ-Баскет прийме Дніпро сьогодні, 26 грудня. Початок о 19:00.

Нагадаємо, Київ-Баскет перегляне розігруючого з Канади.

Раніше, Київ-Баскет вирвав перемогу у Кубку Європи ФІБА.

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