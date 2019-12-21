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Михайлюк увійшов до трійки найкращих у Детройті в матчі НБА проти Бостона

Сьогодні 10:56 563 0
Українець набрав 12 очок
Михайлюк увійшов до трійки найкращих у Детройті в матчі НБА проти Бостона
#Михайлюк

Джерело - Федерація баскетболу України.

Український захисник Детройт Пістонс Святослав Михайлюк став третім за результативністю у складі своєї команди в матчі НБА проти Бостона.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Поєдинок Бостон Селтікс - Детройт Пістонс завершився з рахунком 114: 93 (28:26, 32:22, 31:21, 23:24).

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 12 очок (0/5 двоочкових, 4/7 триочкових), зробив 2 підбирання, 1 передачу та 2 перехоплення при 3 втратах і 2 фолах.

Нагадаємо, Михайлюк потрапив до ТОП-10 НБА за результативністю триочкових.

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