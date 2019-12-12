Одеса перемогла Запоріжжя у Суперлізі

Господарі святкували впевнену перемогу

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч БК Одеса переграв БК Запоріжжя.

У першій чверті матчу команди на рівних зіграли, продемонструвавши результативний баскетбол. А до перерви господарі забезпечили собі 10 очок переваги. До завершення зустрічі одесити змогли ще збільшити рахунок і святкувати підсумкову перемогу.

Одесити здобули шосту перемогу у сезоні, Запоріжжя зазнало 9-ої поразки.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

12 грудня

БК Одеса - БК Запоріжжя 94:84 (26:25, 30:21, 19:17, 19:21)

Раніше, Дніпро переміг Черкаські Мавпи.

Нагадаємо, Одеса здобула вольову перемогу над Хіміком у Суперлізі.