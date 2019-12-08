Дніпро у дербі переграв Прометей у Суперлізі

Дніпро взяв реванш у Прометея

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Дніпро на виїзді програв БК Прометей.

Дніпро до перерви матчу мало солідну перевагу у рахунку - 16 очок. До честі господарів, вони зуміли повернутися у гру, відігравши у третій чверті 15 очок. Та все ж у четвертій чверті гості вирвали перемогу.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

8 грудня

Прометей - Дніпро 93:99 (21:30, 19:26, 31:16, 22:27)

Раніше, Дніпро переміг Черкаські Мавпи.

Нагадаємо, Одеса здобула вольову перемогу над Хіміком у Суперлізі.