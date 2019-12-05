Хімік повернув у склад ключового гравця

Джерело - xsport.ua.
Хімік знову підписав контракт зі своїм колишнім ключовим гравцем Крістіаном Джонсом.
Про це повідомляє xsport.
У цьому сезоні Джонс провів 6 матчів за угорський клуб, проводячи на майданчику в середньому по 25.3 хвилини, в яких набирав 7.3 очка, робив 7.0 підбору, 1.3 передачі та 1.2 блок-шота в середньому за гру.
У минулому сезоні Джонс був одним з ключових гравців Хіміка, в складі якого став чемпіоном Суперліги.
Раніше, Дніпро переміг Черкаські Мавпи.
Нагадаємо, Одеса здобула вольову перемогу над Хіміком у Суперлізі.