Леброн набрав 33 тис очок у НБА

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс став 4-м гравцем в історії НБА, який подолав позначку в 33 тис очок за кар'єру.

Про це повідомляє НБА.

Джеймс набрав 33 000-е очко в матчі проти Нью-Орлеан Пеліканс, в якому він записав на свій рахунок 29 очок.

Від третього місця, яке займає Кобі Брайант (33 643), Леброна відділяє 643 очка. Також позначку в 33 000 подолали Карім Абдул-Джаббар і Карл Мелоун.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the 4th player in @NBAHistory to surpass 33,000 career points! #LakeShow pic.twitter.com/Ad7cAymltM