Левськи знищив Дніпро, Київ-Баскет здолав Цмокі-Мінськ у Кубку Європи

Дніпро залишив Кубок Європи

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі групового раунду Кубка Європи FIBA Дніпро програв Левськи, а Київ-Баскет переміг Цмокі-Мінськ.

Дніпро задовольняла лише перемога у матчі з болгарами. Але вже у першій чверті гості здобули 12 очок переваги. І далі до перерви гості змогли збільшити перевагу у рахунку. А далі гості довели гру до впевненої перемоги. Дніпро посів останнє місце у групі.

Кияни перші дві чверті програли білорусам. Третю і четверту чверті гості перемогли. Переможець гри визначався в овертаймі - перемогла команда Київ-Баскет.

То ж до Київ-Баскета, який раніше гарантував путівку до плей-оф, приєдналася команда Цмокі-Мінськ.

Кубок Європи ФІБА

Група F

6 тур, 27 листопада

Дніпро - Левськи 61:83 (12:24, 19:27, 14:9, 16:23)

Цмокі-Мінськ - Київ-Баскет 84:92 (14:11, 21:17, 18:23, 24:26, 7:15)

Нагадаємо, Дніпро обіграв білоруський Цмокі-Мінськ.