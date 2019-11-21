Київ-Баскет достроково вийшов до наступного раунду Кубка Європи

Останній тур групового раунду відбудеться 27 листопада

Джерело - ФБУ.

Київ-Баскет у матчі 5-го туру групового раунду Кубка Європи FIBA вдома дуже впевнено переміг болгарський Левськи (86:66) і гарантував собі місце у другому груповому раунді турніру.

Про це повідомляє ФБУ.

Дніпро також здобув домашню перемогу. Підопічні Дениса Журавльова здолали Цмокі-Мінськ із необхідною різницею (95:70) і тепер з нетерпінням чекатимуть на вирішальний заключний тур. Для виходу у другий груповий раунд Дніпру потрібно перемогти у заключному матчі болгарський Левськи із будь-яким рахунком та чекати на виїзну перемогу Київ-Баскета над Цмокі-Мінськом — також із будь-яким рахунком. Якщо обидві умови будуть виконані, у другому груповому раунді будуть представлені два українських клуби — кияни вийдуть з першого місця, а Дніпро — з другого.

Якщо Київ-Баскет програє свій заключний матч, то переможцем квартету стане Цмокі-Мінськи, а кияни посядуть друге місце. Дніпро у такому випадку завершить свій виступ на євроарені.

Матчі Дніпро - Левськи та Цмокі-Мінськ - Київ-Баскет буде зіграно наступного тижня 27 листопада.