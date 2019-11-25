Бруклін обіграв Нікс, перемоги Далласа та Денвера. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі Національної баскетбольної ліги.
НБА. Регулярний чемпіонат
25 листопада
Х'юстон - Даллас 123:137 (29:45, 31:33, 35:27, 28:35)
Вашингтон - Сакраменто 106:113 (27:24, 30:33, 28:33, 21:23)
Нью-Йорк Нікс – Бруклін Нетс 101:103 (22:29, 24:23, 26:30, 29:21)
Денвер - Фінікс 116:104 (28:28, 24:29, 27:20, 37:27)
Лос-Анджелес Кліпперс - Нью-Орлеан 134:109 (40:27, 32:29, 28:31, 34:22)
Нагадаємо, данк Леброна потрапив у ТОП-10 найкращих моментів дня НБА.
Раніше, Детройт із Михайлюком не зміг перемогти Мілуокі.