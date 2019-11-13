Всього українець провів на майданчику майже 22 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Український центровий Атланти Алекс Лень в грі регулярного сезону НБА проти Денвера (125:121) став третім за результативністю гравцем своєї команди, набравши 17 очок.

Всього українець провів на майданчику майже 22 хвилини, за які також встиг зробити сім підбирань і зробити одну результативну передачу.

Краще Леня в складі Атланти виступили тільки Трей Янг (42 очка) і Джабарі Паркер (20 очок). Він став сьомим за результативністю серед всіх учасників гри.

Відзначимо, що проти Денвера Лень взагалі міг не зіграти, адже вчора повідомлялося, що в українця діагностували розтягнення зв'язок щиколотки.

Атланти знаходиться на десятому місці турнірної таблиці Східної конференції НБА. Наступну гру Яструби проведуть 15 листопада проти Фінікс Санз.

НБА, Регулярний чемпіонат

Денвер - Атланта 121:125