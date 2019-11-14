Джерело - Чемпіон.
У національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
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Орландо – Філадельфія 112:97 (31:30, 22:23, 27:29, 32:15)
Шарлотт – Мемфіс 117:119 (29:26, 35:37, 32:31, 21:25)
Х'юстон – Кліпперс 102:93 (31:15, 18:22, 25:31, 28:25)
Бостон – Вашингтон 140:133 (34:34, 34:32, 34:30, 38:37)
Міннесота – Сан-Антонио 129:114 (26:24, 40:35, 40:36, 23:19)
Портленд – Торонто 106:114 (30:23, 23:31, 25:33, 28:27)
Лейкерс – Голден Стейт 120:94 (38:26, 29:29, 31:27, 22:12)