 Індіана знищила Оклахому, Лейкерс переграли Фінікс. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Індіана знищила Оклахому, Лейкерс переграли Фінікс. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:31 214 0
Індіана знищила Оклахому, Лейкерс переграли Фінікс. Результати матчів НБА
#НБА, #Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

У національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

  Важливо: Лень набрав 17 очок у матчі проти Денвера

Філадельфія – Клівленд 98:97 (24:21, 30:27, 28:30, 16:19)

Індіана – Оклахома-Сіті 111:85 (31:25, 21:17, 34:20, 25:23)

Маямі – Детройт 117:108 (28:17, 31:20, 33:35, 25:36)

Чикаго – Нью-Йорк 120:102 (30:22, 30:32, 25:31, 35:17)

Юта – Бруклін 119:114 (29:35, 24:33, 31:24, 35:22)

Фінікс – Лейкерс 115:123 (29:26, 29:34, 34:35, 23:28)

Денвер – Атланта 121:125 (34:25, 20:38, 35:35, 32:27)

Сакраменто – Портленд 107:99 (21:24, 25:25, 35:21, 26:29)

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