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Гравець Київ-Баскета: Цмокі-Мінськ розбили нас, як дітей

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Павлов про поразку від білорусів
Гравець Київ-Баскета: Цмокі-Мінськ розбили нас, як дітей
#Київ-Баскет, #Павлов

Джерело - kyiv-basket.com.ua.

Київ-Баскет повністю провалив гру проти білоруського клубу Цмокі-Мінськ (74:99) у Кубку ФІБА.

Про це заявив гравець киян Сергій Павлов клубній прес-службі.

"Ми повністю провалили гру. Хочу вибачитися перед вболівальниками, керівництвом. Ми вийшли м’якими, не були готовими до агресії. Погано зіграли і в захисті, і у нападі. І нічого не вдалося змінити. Думали, поперерві зробимо це, але все тривало, як було. Нічого не виходило. Цмокі – гарна команда. Ми напевно погано її розібрали. Бо домовлялися про комбінації, де проводити заміни. Вони нам закинули занадто багато легких очок. Потім ми вже намагалися пресенгувати, але вони розумна команда, досвідчена. Розбили нас, як дітей. Але нічого, руки не опускаємо", - сказав Павлов.

Нагадаємо, арена Київ-Баскет змінила назву.

Раніше, американський центровий покинув Київ-Баскет.

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