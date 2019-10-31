Одеса підсилилась досвідченим нападником

Одеса повернула досвідченого нападника

БК Одеса оголосила про підписання форварда Олексія Щепкіна, який в минулому сезоні виступав за "моряків".

Про це повідомляє прес-служба клубу.

у минулому сезоні нападник зіграв у 31 грі, в середньому набирав за гру 10,6 очок, 2,2 підбирання і 2,2 передачі за 25,9 хвилини ігрового часу.

Дебютувати Щепкін зможе у матчі української Суперліги проти Миколаєва, який відбудеться сьогодні, 31 жовтня.

Нагадаємо, Київ-Баскет здолав Левскі у Кубку Європи ФІБА.

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