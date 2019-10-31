Перший матч Святослав Михайлюка у поточному сезоні НБА

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Детройта Святослав Михайлюк зіграв свій перший матч у нинішньому сезоні НБА.

Українець з'явився на паркеті в матчі проти Торонто. Михайлюк відіграв 8 хвилин і 34 секунди, за які встиг набрати 9 очок (3 із 4 триочкових) і зробити 1 підбирання.

Відзначимо, що Михайлюк пропустив чотири стартові матчі Детройта у НБА.

НБА. Регулярний чемпіонат

31 жовтня

Торонто Репторз - Детройт Пістонс 125:113 (37:28, 27:30, 37:27, 24:28)

Детройт: Драммонд - 21, Геллоуей - 17, Роуз - 16, Морріс - 16, Михайлюк - 9, Вуд - 9, Мейкер - 8, Фрезьєр - 7, Снелл - 6, Кеннард - 3, Браун - 1.

Торонто: Сіакам - 30, Лаурі - 20, Ібака - 19, Пауелл - 19, Ванвліт - 13, Анунобі - 13, Газоль - 6, Маккой - 5.

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