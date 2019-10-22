Джерело - sport.ua.
Розігруючий Голден Стейт Ворріорс Стефен Каррі не є гравцем рівня Зали слави.
Про це розповів Майк Джордан.
Під час програми Today Джордан заявив, що вважає себе, Хакіма Оладжувона, Меджіка Джонсона, Скотті Піппена і Джеймса Уорті непереможними в товариській грі.
Також Джордан відповів на питання про це: Стеф Каррі не образиться, коли подивиться цю передачу?
"Сподіваюсь, що ні. Але він відмінний гравець. Хоч і не рівня Зали слави", - зазначив Джордан.
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