Майк Джордан назвав баскетболістів гідних Залу слави

Розігруючий Голден Стейт Ворріорс Стефен Каррі не є гравцем рівня Зали слави.

Про це розповів Майк Джордан.

Під час програми Today Джордан заявив, що вважає себе, Хакіма Оладжувона, Меджіка Джонсона, Скотті Піппена і Джеймса Уорті непереможними в товариській грі.

Також Джордан відповів на питання про це: Стеф Каррі не образиться, коли подивиться цю передачу?

"Сподіваюсь, що ні. Але він відмінний гравець. Хоч і не рівня Зали слави", - зазначив Джордан.

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