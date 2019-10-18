Коломойського звинуватили у погрозах президенту Прометея

Коломойський був незадоволений суддівством

Комісія з правових відносин ФБУ відкрила справу щодо порушень правил fair play і неспортивну поведінку з боку фанатів Дніпра в матчі з Прометеєм (60:67).

Про це повідомляє Страна.

Президент ФБУ Михайло Бродський повідомив, що під час матчу отримував в WhatsАрр повідомлення від Ігоря Коломойського з погрозами на адресу суддів та президента Прометея Володимира Дубинського. Коломойський був незадоволений суддівством і результатом матчу.

Також олігарх надсилав повідомлення особисто Дубинському з вимогою зняти команду з чемпіонату і з погрозами "зруйнувати його особистий бізнес".

"Тобто, приймаючи до уваги, що відомий громадський діяч і батько гравця Дніпра Грегорі Коломойського - Ігор Коломойський є вболівальником команди Дніпро, на матчі між командами Дніпро і Прометей постійно знаходився поруч з Валерієм Кондратьєвим - президентом БК Дніпро - фактично загрози були застосовані проти суперника Дніпра і суддів на матчі, що може кваліфікуватися як спроба впливу на офіційний результат", - йдеться в повідомленні.

Комісія попросила Дніпро надати офіційну позицію клубу щодо поведінки Коломойського під час матчу.

Копія документа, сторінка 1

Копія документа, сторінка 2

Раніше ФБУ Дніпру в задоволенні протесту про результат матчу з Прометеєм.