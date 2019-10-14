Журавльов: Санон грав окремо від команди

У Дніпра був великий провал у третій чверті матчу Суперліги з Прометеєм (60:67).

Про це заявив наставник Дніпра Денис Журавльов.

"Насправді, гра була гідна лідерів чемпіонату: напружена, фізична. До останніх хвилин нічого не було вирішено. На мій погляд, у нас був великий провал у третій чверті, коли ми пропустив 12 очок від Трента і 27 в цілому від Прометея. Це дуже багато. Цей провал поставив негативну лінію в нашій грі. Ми очікували, що наш напад не буде таким швидким. Ми втомилися після другої гри через день, але, на мій погляд, навіть з нашим поганим нападом можна було б здобути перемогу, якби ми чітко і планомірно дотримувалися всіх наших завдань протягом 40 хвилин.

Чому Санон діяв окремо від команди? Краще запитати у нього. Мене як тренера це не влаштовує. Він повинен завжди бути з колективом і робити те, про що ми домовилися. Так, він може чудово нам допомогти в нападі, у нього є кинджальні швидкісні проходи. Ми все це цінуємо, але гра складається не тільки з цього. Є купа елементів, які потрібно виконувати. Сьогодні в цих елементах він був не дуже хороший", - зазначив Журавльов.