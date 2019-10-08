Будинок гравця НБА обікрали на 500 тисяч євро

Злочин стався у Брауншвейзі

Джерело - ФБУ.

У Німеччині пограбували будинок захисника національної збірної та команди НБА Оклахома Денніса Шредера.

Про це повідомляє Spiegel.

Інцидент стався у Брауншвейзі. Зловмисники пробралися в помешкання вночі.

Загальну вартість завданих збитків оцінюють в 500 тисяч євро. Оголошено розшук грабіжників.

25-річний Шредер зіграв уже 431 поєдинок в НБА. У середньому набирає 13,4 очка, 4,6 передачі за матч. Атланта обрала його під 17-м номером на драфті 2013 року.

Раніше, Ентоні Девіс зіграв перший матч за Лейкерс.