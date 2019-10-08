Будинок гравця НБА обікрали на 500 тисяч євро

Джерело - ФБУ.
У Німеччині пограбували будинок захисника національної збірної та команди НБА Оклахома Денніса Шредера.
Про це повідомляє Spiegel.
Інцидент стався у Брауншвейзі. Зловмисники пробралися в помешкання вночі.
Загальну вартість завданих збитків оцінюють в 500 тисяч євро. Оголошено розшук грабіжників.
25-річний Шредер зіграв уже 431 поєдинок в НБА. У середньому набирає 13,4 очка, 4,6 передачі за матч. Атланта обрала його під 17-м номером на драфті 2013 року.
Раніше, Ентоні Девіс зіграв перший матч за Лейкерс.