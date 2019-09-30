Київ-Баскет зазнав розгромної поразки й вилетів з Ліги чемпіонів

Український клуб залишився без Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Віце-чемпіон України Київ-Баскет розгромно поступився у матчі-відповіді фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів іспанському Бургасу - 96:62.

Найрезультатівниши у складі киян став Шеферд, який набрав 16 очок.

У першому матчі в Києві, підопічні Айнарса Багатскіса також програли - 83:86.

Тепер українці зіграють у турнірі рангом нижче - Лізі Європи. Суперниками українського клубу стануть Цмокі-Мінськ, Левскі та переможець пари Борисфен - Дніпро.

Ліга чемпіонів. Фінал кваліфікації, матч-відповідь

29 вересня

Бургос (Іспанія) - Київ-Баскет (Україна) 96:62 (26:20, 28:11, 21:13, 16:18)