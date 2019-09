Детройт підписав конкурента Михайлюку

Детройт Пістонс підписали контракт з атакуючим захисником Джо Джонсоном.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Про терміни угоди не уточнюють.

NOW it’s official: We have signed 7x NBA All-Star and 2019 Big3 MVP Joe Johnson! #DetroitBasketball pic.twitter.com/xNJKWmsS87