Детройт підписав конкурента Михайлюку

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Динамо мінімально перемогло Мальме
Вчора 21:45 1511
Олександрія на виїзді поступилася Вольфсбургу
Вчора 23:52 987
Динамо - Мальме 1:0. Як це було
Вчора 21:45 10777
Вольфсбург - Олександрія: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 07:30 1231
Динамо - Мальме: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 06:48 3682
Шахтар у Харкові зазнав нищівної поразки від Манчестер Сіті
18.09.2019 23:51 1868
Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Як це було
18.09.2019 23:50 13010 1
Шахтар - Манчестер Сіті 0:3. Відео голів
18.09.2019 23:40 3640
Збірна України пробилась у плей-оф чемпіонату Європи
18.09.2019 18:39 7955
Бережна завоювала срібло чемпіонату світу
18.09.2019 17:54 905
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Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол Valeriy Ruchka
16.09.2019 17:15 984
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС Valeriy Ruchka
16.09.2019 14:22 1078
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
15.09.2019 23:26 2896
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
15.09.2019 21:12 4497 3
Десна забила гол-красень у ворота Динамо
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15.09.2019 18:45 3366
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео Андрій Твердохліб
15.09.2019 10:13 4745
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Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України Valeriy Ruchka
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Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
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Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
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Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
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Детройт підписав конкурента Михайлюку

Сьогодні 13:25 245 0
Клуб підписав Джонсона
Детройт підписав конкурента Михайлюку
#Джонсон, #Детройт

Джерело - sport.ua.

Детройт Пістонс підписали контракт з атакуючим захисником Джо Джонсоном.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Про терміни угоди не уточнюють.

Останнім клубом Джонсона в НБА був Х'юстон, за який він грав у 2018-му році. Влітку 38-річний баскетболіст перебрався в лігу BIG3, де став чемпіоном і був визнаний MVP сезону.

Раніше, Холмен залишив Лейкерс.

Нагадаємо, Лейкерс можуть розірвати контракт з травмованим Казінсом.

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