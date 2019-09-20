Детройт підписав конкурента Михайлюку

Клуб підписав Джонсона

Детройт Пістонс підписали контракт з атакуючим захисником Джо Джонсоном.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Про терміни угоди не уточнюють.

NOW it’s official: We have signed 7x NBA All-Star and 2019 Big3 MVP Joe Johnson! #DetroitBasketball pic.twitter.com/xNJKWmsS87 — Detroit Pistons (@DetroitPistons) September 19, 2019

Останнім клубом Джонсона в НБА був Х'юстон, за який він грав у 2018-му році. Влітку 38-річний баскетболіст перебрався в лігу BIG3, де став чемпіоном і був визнаний MVP сезону.

Раніше, Холмен залишив Лейкерс.

Нагадаємо, Лейкерс можуть розірвати контракт з травмованим Казінсом.