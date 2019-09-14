Придбання Каррі стало найдорожчим в сфері нерухомості в усій Затоці за 2019 рік

Джерело - Variety.

Розігруючий Голден Стейт Стеф Каррі придбав маєтов вартістю 31 мільйон доларів в містечку Атертон, штат Каліфорнія.

Про це повідомляє Variety.

Атертон знаходиться в 30 хвилинах їзди від Сан-Франциско, де з нового сезону гратимуть Ворріорз.

Атертон - має найвищий дохід на душу населення серед міст США з чисельністю жителів від 2500 до 9 999 осіб. Сусідами 2-кратного MVP будуть в основному мільярдери, які працюють в Силіконовій долині

Придбання Каррі стало найдорожчим в сфері нерухомості в усій Затоці за 2019 рік.

Нагадаємо, Каррі встановив особистий рекорд результативності в плей-оф.