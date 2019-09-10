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Іспанія впевнено перемогла Польщу у чвертьфіналі чемпіонату світу

Сьогодні 17:53 291 0
Іспанія вийшла до півфіналу ЧС
Іспанія впевнено перемогла Польщу у чвертьфіналі чемпіонату світу
#Іспанія, #Польща, #ЧС

Джерело - Чемпіон.

У другому чвертьфіналі чемпіонату світу з баскетболу зустрічалися збірні Іспанії і Польщі.

Іспанські баскетболісти святкували впевнену перемогу, з початку матчу повівши у рахунку, і тримаючи суперника на відстані у 4-10 очок. То ж Іспанія стала другим чвертьфіналістом змагань. Першою до півфіналу вийшла збірна Аргентини.

Чемпіонат світу
Чвертьфінал, 10 вересня

Іспанія - Польща 90:78 (22:18, 24:23, 21:17, 23:20)

Завтра відбудеться ще два чвертьфінальні матчі: США - Франція та Австралія - Чехія.

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