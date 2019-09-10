Іспанія впевнено перемогла Польщу у чвертьфіналі чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
У другому чвертьфіналі чемпіонату світу з баскетболу зустрічалися збірні Іспанії і Польщі.
Іспанські баскетболісти святкували впевнену перемогу, з початку матчу повівши у рахунку, і тримаючи суперника на відстані у 4-10 очок. То ж Іспанія стала другим чвертьфіналістом змагань. Першою до півфіналу вийшла збірна Аргентини.
Чемпіонат світу
Чвертьфінал, 10 вересня
Іспанія - Польща 90:78 (22:18, 24:23, 21:17, 23:20)
Завтра відбудеться ще два чвертьфінальні матчі: США - Франція та Австралія - Чехія.
Нагадаємо, Греція вимагає дискваліфікувати трьох суддів.