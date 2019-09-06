Черкаські Мавпи зіграють на турнірі у Лівані

Джерело - ФБУ.
Черкаські Мавпи зіграють на міжнародному турнірі з клубами з Лівану, чемпіонами Єгипту та Алжиру, а також з клубом з Марокко.
Про це повідомляє ФБУ.
Повний список учасників турніру цього року: Черкаські Мавпи (Україна), Сала (Марокко), Widad Boufarik (Алжир), Al ittihad ( Єгипет), Бейрут (Ліван), Ріяді (Ліван).
До Лівану Черкаські Мавпи полетять у повному складі за виключенням Володимира Конєва, який продовжує курс реабілітації після операції.
Раніше, Прометей переміг Черкаські Мавпи у першому спарингу.