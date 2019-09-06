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Прометей переміг Черкаські Мавпи у першому спарингу

Сьогодні 10:40 330 0
Семиочкова перевага у рахунку
Прометей переміг Черкаські Мавпи у першому спарингу
#Прометей, #Черкаські Мавпи

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи на домашньому паркеті ПС Будівельник приймали Прометей в рамках контрольного матчу, який передує старту нового сезону.

Гості вийшли вперед ще у першій чверті і лідирували у рахунку до завершення матчу. У другій половині господарі зуміли додати та наблизитись до суперника, однак Прометей зробив міні-ривок наприкінці гри і довів матч до перемоги – 85:78.

Другий контрольний матч команди зіграють в п’ятницю, 6 вересня.

Контрольний матч.
Черкаси, ПС Будівельник
5 вересня

Черкаські Мавпи – Прометей 78:85 (18:21, 20:25, 15:15, 25:24)

Черкаські Мавпи: Райт 22 + 11 підбирань, Беліков 14 + 7 підбирань + 6 передач + 4 перехоплення, Кушніров 7, Воєвода 3, Бондаренко 0 – старт, Хаджифейзович 26 + 5 підбирань,Скапінцев 4,  Руслов 2 + 7 передач, Ткаченко 0, Нагорний 0

Прометей: Міллер 19 + 12 підбирань, Трент 15 + 4 передачі, Калппеппер 9 + 6 передач, Мальчевський 6, Конате 4 – старт, Сидоров 13, Лукашов 6 + 7 підбирань, Крівцов 5, Антіпов 4 – 5 втрат, Загреба 0

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