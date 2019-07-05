Черкаські Мавпи підписали Кушнірова

Володар Кубку України переїхав до Черкас

Черговим підсиленням команди української баскетбольної Суперліги Черкаські Мавпи став досвідченний український центровий – Олександр Кушніров (1992р.н, 210см), який останній сезон провів у складі чинних володарів Кубку України – Дніпрі.

Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Тоді центровий набирав у середньому 5.7 балів, збирав 3.4 підбирань та віддавав 1 передачу за 14 хвилин ігрового часу в матчі.

Також Кушніров є учасником Матчу Зірок Суперіги Парі-Матч сезону 2017/18, що відбувався у тому ж таки Дніпрі.

Більшу частину кар’єри Олександр провів у Миколаєві, де в сезоні 2017/18 був визнаний кращим центровим сезону 2017/18. Також у послужному списку бігмена значиться БК БІПА-Одеса.

Був в Олександра і досвід закордонних виступів: у сезоні 2012/13 Кушніров відіграв 5 матчів за Литовський Палангос, а декількома роками пізніше, в сезоні 2015/16 новоспечений черкасець грав в чемпіонаті Латвії та балтійській лізі за Юрмалу.

Нагадаємо, у першій грі Євробаскету-2019 українських дівчат розгромила Іспанія. А також, українок переграла збірна Латвії.

Джерело - ФБУ.