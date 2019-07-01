Голден Стейт вивів з обігу номер Дюранта

Керівництво Голден Стейт Ворріорс прийняло рішення вивести з обігу 35-й номер, під яким грав протягом трьох років Кевін Дюрант.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

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"Три сезони тому ми були захоплені від приходу Кевіна Дюранта - одного з кращих баскетболістів в історії. Він подарував нашим фанатам багато хайлайтів.

Сьогодні, 1 липня, коли він переходить на інший щабель у своїй неперевершеній кар'єрі, ми дякуємо йому за все і бажаємо всього найкращого. Тепер жоден гравець Голден Стейт не зможе приміряти майку з 35-м номером, під яким і виступав Кей Ді", - йдеться в повідомпенні.